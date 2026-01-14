Operación "muralla en la bahía": Los Gigantes buscan el infield más temido de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Tras un 2025 donde la segunda base fue un agujero negro ofensivo para los Gigantes de San Francisco (registrando un anémico OPS colectivo de .616, el puesto 27 de la liga), la gerencia liderada por Buster Posey ha decidido pasar al ataque. Según informes, la organización está persiguiendo agresivamente una mejora en la intermedia, centrando sus esfuerzos en dos nombres de alto calibre: Nico Hoerner y Brendan Donovan.

Este movimiento no es una pieza aislada; es el intento final por consolidar un cuadro interior que, de concretarse, incluiría a Matt Chapman, Willy Adames y Rafael Devers, formando instantáneamente una de las mejores unidades de las Grandes Ligas.

Los objetivos: perfiles de élite

1. Nico Hoerner (Cachorros de Chicago)

El nativo del Área de la Bahía y exestrella de Stanford es el candidato soñado para la afición. Tras la reciente firma de Alex Bregman por parte de los Cachorros, Hoerner podría estar disponible si San Francisco ofrece el paquete adecuado.

Fortalezas: Ganador de dos Guantes de Oro, es un corredor de bases de élite (131 robos en las últimas cinco temporadas) y un bateador de contacto puro (.285 de promedio de carrera).

Situación contractual: Le queda un año de contrato por $12 millones antes de entrar a la agencia libre en 2027.

2. Brendan Donovan (Cardenales de San Luis)

Si Hoerner aporta velocidad, Donovan aporta versatilidad y paciencia en el plato. Con los Cardenales en una fase de reestructuración, el utility All-Star es la pieza de cambio más valiosa de San Luis.

Fortalezas: Capacidad para jugar en múltiples posiciones (infield y outfield) y un ojo clínico para embasarse (percentil 95 en tasa de whiff). Es un bateador zurdo que castiga a los lanzadores derechos.

Situación contractual: Tiene dos años más de control bajo el arbitraje salarial, lo que lo hace una opción más económica y a largo plazo que Hoerner.

Análisis táctico: ¿por qué ahora?

La urgencia de los Gigantes responde a un cambio de filosofía. Tras asegurar a Willy Adames con un contrato multianual y sumar el bate de Rafael Devers, el equipo busca rodear a su as Logan Webb con una defensa que no perdone errores.

En términos de rendimiento reciente, ambos jugadores ofrecen perfiles estadísticos similares pero con matices distintos. Nico Hoerner destaca por su capacidad atlética y su defensa en las paradas cortas (aunque se movió a la segunda base en Chicago por Dansby Swanson), mientras que Brendan Donovan ofrece una mayor potencia ocasional (máximo de 14 HR) y un valor añadido por su versatilidad posicional.

Mientras Hoerner llegaría para ser el segunda base fijo de todos los días, Donovan permitiría a los Gigantes rotar jugadores y cubrir eventuales lesiones en las esquinas o el jardín, un factor clave en la larga temporada de 162 juegos.