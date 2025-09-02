MLB

¿Willy Adames a la altura de Barry Bonds? El dominicano sigue los pasos de este Gigante de San Francisco

El campocorto dominicano hace historia en el conjunto de la bahía como máximo jonronero

Por Ricardo Rodríguez
Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 10:55 am
Willy Adames. Foto: Cortesía
Gigantes de San Francisco desplegó el poder de su ofensiva, el pasado lunes, durante la victoria 8-2 del conjunto de la bahía ante Rockies de Colorado.

Los principales artífices de este triunfo, con el madero, fueron los dominicanos Rafael Devers (alineado como bateador designado) y Willy Adames (quien brilló como campocorto y tercero en el orden al bate), quienes sacaron la bola del parque en una ocasión, cada uno.

Un referente como Bonds

Cabe destacar que, ambos jugadores suman la mayor cantidad de cuadrangulares por su equipo este 2025, con 29 y 26 respectivamente. Sin embargo, 15 de los vuelacercas conectados por el 'Carita' fueron con el uniforme de Medias Rojas de Boston.

De tal manera, Adames figura en solitario en este renglón y el tercera base Matt Chapman lo sigue con 18 bambinazo. En este primer año con la divisa de San Francisco, el torpedero antillano se ha erigido como un referente de poder.

Incluso, ha emulado varios registros que solo Barry Bonds ha logrado en la historia reciente de la franquicia. Por ejemplo, se convirtió en el primer jugador de Gigantes con 26 o más jonrones en los primeros 138 juegos del equipo desde Bonds en 2007.

Por otro lado, la dupla que ha conformado con su paisano es digna de admiración. De hecho, en el recién culminado mes de agosto, se convirtieron en la primera pareja de compañeros -en esta organización- que conectan 9 o más jonrones en un mes desde que lo hicieran Jeff Kent y Barry Bonds en agosto de 2002.

 

 

