MLB: Willy Adames iguala registro del mejor Barry Bonds en San Francisco

Willy Adames llegó a Gigantes de San Francisco con el objetivo de ser pieza clave de un grupo de peloteros con potencial. Ha cumplido en cierta forma, pero también ha tenido muchos altibajos. A pesar de eso, igualó una marca que solo Barry Bonds hizo en los últimos 18 años en Grandes Ligas.

Adames se convirtió en el primer pelotero de los Gigantes con 25 cuadrangulares en sus primeros 136 juegos de una temporada desde Barry Bonds en 2007. Ningún otro jugador en la historia del equipo había logrado dicha marca, por lo que se sienta en una mesa especial.

Willy poco a poco se está convirtiendo en un referente para el equipo, igualar la marca de Bonds es un sinónimo de un pelotero especial. En esa línea, lo que ha desarrollado en 2025 puede ser un antes y un después en un equipo que no tiene esa estrella a la que todos se aferren.

Números de Willy Adames con Gigantes de San Francisco en 2025

Willy Adames ha tenido un 2025 con altibajos, empezó la campaña bastante flojo, luego tuvo un repunte importante y volvió a caer. Nunca ha sido un pelotero de grandes rachas, pero si logra afianzar una buena dinámica con su ofensiva y contagiar a sus compañeros alcanzarán grandes resultados.

Números de Willy Adames en 2025

- 134 juegos, 301 turnos, 83 anotadas, 115 hits, 18 dobles, 2 triples, 25 jonrones, 71 impulsadas, 64 boletos, 150 ponches, 8 bases robadas, .230 promedio, .317 OBP, .423 SLG, .740 OPS

Barry Bonds, el eco que revive con el poder de Willy Adames

Barry Bonds marcó una época dorada en Gigantes de San Francisco. Su descomunal poder y su impacto mediático en el juego y fuera de el dieron la vuelta al mundo. Willy Adames no va a llenar ese lugar, pero con su marca de jonrones revive un recuerdo y activa la memoria del aficionado, que podría de ahora en adelante apoyarlo de manera diferente.