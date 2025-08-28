MLB: Willy Adames jonroneó en victoria de San Francisco ante Chicago (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto dominicano de los Gigantes de San Francisco, Willy Adames, sacudió este jueves par de jonrones en la victoria de su equipo ante los Cachorros de Chicago y llega a 24 bambinazos en la temporada 2025. Encuentro que se llevó a cabo en el Oracle Park, casa del conjunto de la Bahia, ante 32.187 aficionados.

Esta es la cuarta vez en la campaña que Adames conecta par de cuadrangulares en un juego, la anterior el pasado 22 de agosto ante los Cerveceros de Milwaukee.

El primero de Willy Adames

Corría la parte baja de la primera entrada, cuando el oriundo de Santo Domingo se presentó en el plato para tomar su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo Shota Imanaga. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carrera por cero (0) a favor del conjunto visitante.

Con un out en la pizarra, corredor en la inicial y al primer lanzamiento que vio de Imanaga, una recta de unas 91 millas por hora alta en la zona de strike, Adames haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Willy Adames tuvo una velocidad de salida de 107 millas por hora y recorrió 417 pies de distancia.

El segundo

En la parte baja de la sexta entrada, cuando el jugador llegó al plato para tomar su tercer turno del compromiso nuevamente ante los lanzamientos del zurdo nipón. Para ese momento, el compromiso se encontraba tres (3) carreras por dos (2) a favor de los visitantes.

Con un outs en la pizarra y en cuenta de dos strikes sin bolas, Imanaga tiró una recta de unas 91 millas por hora alta y fuera de la zona, lanzamiento que Adames no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Willy Adames tuvo una velocidad de salida de 102.4 millas por hora y recorrió 400 pies de distancia.

Sus números

Willy Adames se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Bahia. El campocorto tiene un promedio vitalicio de .245, con 910 hits, 174 jonrones y 541 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .224/.313/.415 (Avg/Obp/Slg); en 491 apariciones al bate, el torpedero ha conectado 79 imparables, 24 cuadrangulares, anotado 79 e impulsado 69. Además, ha recibido 64 boletos y se ha ponchado en 147 oportunidades.