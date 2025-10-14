MLB: Cerveceros protagonizan el doble play más raro de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

En la parte alta del sexto inning, con las bases llenas y un solo out, Max Muncy conectó un batazo monumental al jardín central del American Family Field. La pelota viajó 404 pies, una de las distancias más largas jamás registradas para una jugada que terminó en doble matanza según Statcast. Todo apuntaba a un grand slam que pondría a los Dodgers al frente, pero el beisbol tenía otros planes.

Un salto, un malabar y una reacción en cadena

El jardinero central Sal Frelick se elevó al límite de la barda, malabareó la pelota tras impactar contra el muro y logró controlarla justo antes de que tocara el suelo. Aunque no fue un out directo, su rápida recuperación fue clave. Sin perder tiempo, lanzó al campocorto Joey Ortiz, quien se posicionó perfectamente para cortar la jugada.

William Contreras y el IQ defensivo

Ortiz, con visión de juego, giró y lanzó al plato donde William Contreras pisó con firmeza la registradora para poner out a Teoscar Hernández, quien venía desde tercera. Sin pausa, Contreras detectó que Will Smith intentaba avanzar a tercera y corrió para el mismo tocar la base con el segundo out forzado de la jugada. Así se completó un inusual doble play 8-6-2 que dejó al público boquiabierto.

Los Dodgers desafiaron la decisión en el plato, pero la repetición confirmó el out. La pelota al hacer contacto con el acolchado del jardín central deja libre la jugada y obligaba a los corredores a avanzar.