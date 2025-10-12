William Contreras hace estallar de alegría a Milwaukee con impresionante jonrón

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado cierra definitivamente la Serie Divisional de la MLB, ya que Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago todavía no definen quién avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Sin embargo, ya William Contreras asomó quién puede ser ese equipo que enfrente a los Dodgers de Los Ángeles.

El pelotero venezolano ha sido pieza clave de la organización no solo a lo largo de la temporada regular, sino también en estos playoffs. De hecho, hay que resaltar que gracias a su cuadrangular ahora lidera dicho apartado en su equipo durante esta postemporada, con un total de dos.

Contreras y su descomunal poder

Todo sucedió en la misma primera entrada. Con dos outs, William Contreras tomó su primer turno al bate ante el zurdo Drew Pomeranz, quien terminó castigado tras enviarle una recta afuera en cuenta completa. La pelota aterrizó entre los jardines central e izquierdo, a unos 389 pies de distancia.

De esa manera, el American Family Field estalló de alegría con la conexión del criollo, ya que sirvió para que los Cerveceros tomaran la delantera en el quinto y decisivo juego de la Serie Divisional. No obstante, hay que agregar que Seiya Suzuki respondió con otro jonrón para empatar la pizarra en la alta del segundo.