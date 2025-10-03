Mira los números de Jackson Chourio y William Contreras contra Chicago Cubs

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio y William Contreras ya conocen a su rival para la Serie Divisional de la Liga Nacional. Milwaukee Brewers se enfrentará en el mejor de cinco juegos a Chicago Cubs, que viene de eliminar a San Diego Padres en los comodines del viejo circuito.

La franquicia de Wisconsin saltará como gran candidato a quedarse con el cruce después de vencer en la División Central y siendo la novena que más veces ganó (97) durante la ronda regular de las Grandes Ligas. Ambos peloteros venezolanos fueron determinante en la campaña y buscarán afianzarse sus buenos registros en su venidera presentación en la Postemporada.

Tanto Chourio como Contreras conocen al rival de turno, tomando en cuenta que lucieron de principio a fin contra los Cachorros por el banderín en su grupo, algo que seguramente usará Chicago como inspiración para la Serie Divisional, que arrancará este sábado desde el American Family Field.

Números de Jackson Chourio vs Chicago Cubs

El nativo de Maracaibo buscará extender los increíbles registros que dejó en su primera presencia en una Postemporada de Las Mayores, cuando bateó para .455 de average, par de jonrones, tres remolcadas, tres anotadas, .500 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.500 en 11 turnos oficiales.

Además de los números coleccionado en 2024, el jardinero posee buenos momentos contra Chicago Cubs, equipo al que históricamente cuenta con una producción de .294 de promedio, 20 hits, un cuadrangular, seis remolcadas y 10 anotaciones en 19 juegos.

William Contreras mostrará su poderío contra Chicago

El menor de los Contreras tomará la batuta en la receptoría por la organización de Milwaukee. De igual manera, el venezolano saldrá a mostrar su fuerza con el madero luego de tener un desempeño bastante flojo en la pasados Playoffs de MLB.

Después de pasar a Milwaukee en la temporada 2023, el nativo de Puerto Cabello ha tenido la oportunidad de mejorar sus estadísticas ante los Cubs. Previo al Juego 1, el receptor posee promedio al bate de .284, 42 imparables, dos vuelacercas, 16 empujadas y 19 anotaciones en partidos en su carrera frente a la franquicia de Illinois.