Así le batea Eugenio Suárez a los Tigres de Detroit (+Números)

Eugenio Suárez sin duda ha sido referente entre los venezolanos durante esta campaña 2025 de Grandes Ligas y el próximo sábado 4 de octubre iniciará su camino con los Marineros de Seattle en los Playoffs. El tercera base criollo volverá a jugar la Postemporada y enfrentará a los Tigres de Detroit en la Serie Divisional de la Liga Americana.

"Geno", como es apodado, comenzó la campaña con los Cascabeles de Arizona, posteriormente fue cambiado a los Marineros y con este equipo también jugó un rol importante, para conquista la División Oeste del "Joven Circuito" y así decir presente en esta etapa de octubre. Enfrentar a la franquicia de Detroit debe ser importante para el tercera base, debido a que con este equipo empezó su carrera en el mejor beisbol del mundo hace unos años atrás.

Suárez ha enfrentado varias veces a su ex-equipo y este 2025 volverá a la que fue su primera casa en MLB.

Eugenio Suárez ante los Tigres de Detroit

El nacido en el estado Bolívar ha tenido un rendimiento discreto a lo largo de su carrera cuando enfrenta a los Tigres. En 33 juegos celebrados ante la organización con la que debutó en las Grandes Ligas, el tercera base acumula promedio ofensivo de .213, con 23 imparables en su cuenta. Dentro de esa producción se incluyen cuatro cuadrangulares, además de 15 carreras impulsadas que reflejan su capacidad de responder en momentos puntuales.

Más allá de esos números, Suárez también ha podido anotar 15 carreras frente a Detroit, lo que habla de su aporte para mantenerse en circulación y generar oportunidades para su equipo. Aunque sus estadísticas no son dominantes, ha dejado destellos de poder con el madero, mostrando que, incluso contra rivales que lo conocen bien, siempre es capaz de aportar con batazos importantes.

A partir de este sábado 4 de octubre, Eugenio Suárez y sus Marineros de Seattle enfrentarán a los Tigres de Detroit, por la Serie Divisional. Esta serie empezará en el T-Mobile Park de Seattle.