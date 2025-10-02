MLB: Tigres de Detroit despachan a los Guardianes y se medirán a los Marineros (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Detroit aseguraron su pase a la Serie Divisional de la Liga Americana al derrotar 6-3 a los Guardianes de Cleveland en el tercer y decisivo juego de la serie de comodín. Con esta victoria, el equipo felino enfrentará a los Marineros de Seattle en la siguiente fase de los playoffs, consolidando su presencia en la serie divisional por segundo año consecutivo.

Detroit supera una temporada marcada por altibajos

La clasificación de los Tigres cobra aún más relevancia tras lo que muchos analistas han calificado como el peor colapso divisional en la historia reciente del beisbol. A pesar de haber perdido una ventaja considerable en la recta final de la temporada regular, el equipo mostró su garra y carácter en el momento más importante.

La ofensiva de Detroit explotó en la séptima entrada con un rally de cuatro carreras cortesía de sencillos de Wenceel Pérez, Spencer Torkelson y Riley Greene para poner la pizarra 6 a 1 y darle la ventaja definitiva al conjunto dirigido por A.J Hinch.

Un camino sinuoso hacia Seattle

Aunque los Tigres parecían encaminados a la Serie Divisional desde mediados del verano, una racha negativa en septiembre, incluyendo cinco derrotas ante los Guardianes en las últimas dos semanas de la temporada regular, los dejó fuera del título de la División Central y los empujó al último cupo de comodín de la Liga Americana. Esto los llevó de regreso a Cleveland, donde ganaron el Juego 1 pero desperdiciaron oportunidades en el segundo encuentro.

Cleveland se despide y Seattle espera

Con esta derrota, los Guardianes concluyen su temporada, marcada por inconsistencias ofensivas y una rotación que no pudo sostener el ritmo en los momentos críticos. Mientras tanto, los Tigres se preparan para enfrentar a los Marineros de Seattle el próximo sábado, un equipo con profundidad en el pitcheo y experiencia en postemporada.