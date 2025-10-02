MLB: Boston y Yankees se jugarán la vida con dos lanzadores novatos (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York promete ser un capítulo inolvidable en la rivalidad más emblemática del beisbol. Connelly Early (2.33) por Boston y Cam Schlittler (2.96) por Nueva York serán los abridores en un enfrentamiento que no solo define el pase a la siguiente ronda, sino que marca un hito en la historia de la postemporada.

Será apenas la segunda vez que dos lanzadores novatos se enfrenten en un juego de eliminación directa en playoffs, uniéndose al memorable duelo entre Dustin May (Dodgers) e Ian Anderson (Bravos) en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2020.

Connelly Early y su debut meteórico en octubre

Early se convertirá en el quinto lanzador en la historia de MLB en iniciar un juego de postemporada dentro de sus primeras cinco apariciones en Grandes Ligas. El selecto grupo lo integran Dylan Lee (2021 Juego 4 Serie Mundial), Shane Baz (2021 Juego 2 ALDS), Ryan Merritt (2016 Juego 5 ALCS) y Matt Moore (2011 Juego 1 ALDS).

Schlittler, la esperanza de los Yankees en el Bronx

Por su parte, Cam Schlittler buscará consolidarse como el brazo joven que puede devolver a los Yankees a la senda del triunfo en octubre. Con una efectividad de 2.96, ha demostrado temple y control en momentos críticos, y ahora tendrá la oportunidad de escribir su nombre en la historia de la franquicia.

El peso de la localía

El Juego 3 se disputará en Yankee Stadium, donde Nueva York ha ganado 7 de sus últimos 9 juegos de eliminación en casa. Esta estadística añade presión sobre Boston, que deberá contrarrestar no solo el ambiente hostil, sino también la historia reciente. A pesar de eso, los dirigidos por Alex Cora mantienen récord positivo ante sus eternos rivales en los últimos choques de postemporada.