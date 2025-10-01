El increíble dato que parece definir la serie entre Yankees y Medias Rojas

Suscríbete a nuestros canales

El primer juego de la Serie de Comodín entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston fue realmente espectacular. En un auténtico duelo de pitcheo, protagonizado por Garrett Crochet y Max Fried, los Medias Rojas se impusieron al final, gracias a batazos de Masataka Yoshida y Alex Bregman.

Los dirigidos por Alex Cora se apoyaron en una salida fenomenal de Garrett Crochet, quien en 7.2 entradas ponchó a 11 rivales y permitió solamente una rayita, para lograr una de las mejores aperturas en tiempos recientes en postemporada.

Además, con la victoria de ayer, los Medias Rojas de Boston se pusieron a un solo triunfo de avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana, y si revisamos cómo le ha ido a los patirrojos en sus últimas apariciones en playoffs, nos encontraremos con un dato que muy difícilmente será del agrado de la fanaticada de los Yankees de Nueva York.

Boston y su infalible racha

En el segundo juego de la Serie de Comodín, los Yankees de Nueva York no solo tendrán que enfrentarse a los envíos del derecho Brayan Bello, sino que también tendrán que lidiar contra un dato nada positivo que podría complicarles la tarea que tendrán de ganar el encuentro y mantenerse con vida.

Y es que, actualmente, los Medias Rojas de Boston poseen récord de 8-0 en sus últimos ocho encuentros con posibilidades de ganar una serie de postemporada, siendo esta la segunda racha de este tipo más larga en la historia de las Grandes Ligas, solo por detrás de los Atléticos, que ganaron nueve juegos consecutivos con esta particularidad entre 1973 y 1990.

Si bien es un dato que puede ser considerado como "rebuscado", la realidad es que los Medias Rojas de Boston han sabido ser sumamente contundentes a la hora de finiquitar series en playoffs, lo que sin duda dificultará la vida de Nueva York en este segundo compromiso.