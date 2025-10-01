MLB: Garrett Crochet y su brillante debut en postemporada vs Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Garrett Crochet fue uno de los lanzadores más dominantes de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El zurdo de Red Sox mostró comando y potencia en cada apertura. Su de debut en postemporada fue apoteósico, silenciando el Bronx con una actuación que quedó en los libros de historia.

Crochet a lo largo de la temporada 2025 mostró un nivel superlativo. Gracias a eso es de los principales candidatos a ganar el premio Cy Young de Liga Americana; de hecho, su caso gana peso con la bestial actuación frente a Yankees de Nueva York en el Juego 1 de la Serie de Comodín.

Garrett se llevó la victoria gracias a 7.2 entradas de labor, 4 hits, 1 carrera limpia y 11 ponches. El zurdo terminó con 117 pitcheos y su último lanzamiento rondó 100.2 mph. Una bestialidad de actuación que le dio un impulso positivo al equipo para remontar y ganar el Juego 1 en esta ronda.

Claves de Garrett Crochet para dominar a los Yankees de Nueva York

Garrett Crochet dominó a Yankees de Nueva York gracias a su recta élite que estuvo cercana a los 100 mph durante el juego. Tuvo 117 lanzamiento y 78 de ellos fueron strikes sin boletos. Bajo un estadio hostil se comportó como un caballo y guió a la victoria a Medias Rojas de Boston.

Tres claves del triunfo de Garrett Crochet vs Yankees

Plan de ataque

Crochet enfrentó a un lineup plagado de derechos, que fueron neutralizados con pitcheos en los bordes, cambios de altura y una ejecución de cirujano. Mantuvo el control y la serenidad en todo momento hasta su último pitcheo de 100.2 mph para ponchar a Austin Wells en un momento clave.

Comando

El jonrón de Anthony Volpe fue un accidente en una noche apoteósica. Justo luego de esa situación retiró a 17 bateadores consecutivos. Controló la zona de strike, limitó el contacto y produjo solo batazos débiles; pero sobre no repartió boletos con 117 pitcheos y 78 strikes.

Momentos decisivos

En dos ocasiones Crochet tuvo par de bateadores en base. Sin embargo, el zurdo fue indescifrable para la ofensiva de Yankees que no logró sobreponerse al comando del zurdo. Como ejemplo: la baja de la 7ma entrada, lanzó 6 pitcheos y sacó a Bellinger con elevado y a Stanton junto a Rosario con rodados.