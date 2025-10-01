Garrett Crochet entre leyendas en su primera postemporada con Medias Rojas

Suscríbete a nuestros canales

La noche del martes pasado quedará para el recuerdo, en la carrera del lanzador Garrett Crochet, que demostró de forma contundente por qué es de los mejores pitchers en las Grandes Ligas.

De hecho, así lo dijo el propio Aaron Judge, tras la derrota de sus Yankees como locales ante Medias Rojas de Boston, por pizarra 3-1, en el juego 1 de la Serie por el Comodín de la Liga Americana.

Una actuación histórica

Al zurdo de 26 años no le bastó con lanzar 7.2 entradas, dejando la mesa servida para que Aroldis Chapman pusiera punto final al encuentro, sino que logró dejar su huella en la organización que defiende.

En su primera salida en postemporada, con la divisa patirroja, Crochet presumió su condición de ''as'' en la rotación de su equipo con un dominio admirable desde la lomita. El oriundo de Mississippi vio acción hasta el octavo episodio sin conceder boletos, permitiendo apenas 4 hits y 1 carrera, ponchando a 11 bateadores.

Gracias a esta consistencia y control de sus envíos, Crochet ahora presume la cuarta racha más extensa de bateadores retirados de forma consecutiva en un juego de postemporada, en la historia de Medias Rojas de Boston, gracias a sus 17 rivales superados en fila.

Únicamente lo superan: Dutch Leonard (20) en el juego 3 de la Serie Mundial de 1915, Josh Beckett (19) en el juego 1 de la Serie Divisional de 2007 y Jim Lonborg (19) en el juego 2 de la Serie Mundial de 1967.