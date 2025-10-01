Red Sox ganan el primero de la Serie de Comodines ante los Yankees (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston lograron este martes su primer triunfo de la postemporada 2025, tras superar a los Yankees de Nueva York a domicilio y amparados en una gran actuación del zurdo Garrett Crochet.

Los patirrojos vinieron de atrás, puesto que los neoyorquinos se pusieron arriba en la parte baja de la segunda entrada, producto de un cuadrangular del campocorto de origen mexicano Anthony Volpe.

La respuesta de los Red Sox

Luego de un out en la parte alta de la séptima entrada, el manager de los neoyorquinos, Aaron Boone, tomó la decisión de retirar del juego a su lanzador abridor para traer al relevista Luke Weaver.

Acto seguido, Weaver otorgó boleto de Ceddanne Rafaela. Nick Sogard bateó imparable que convertiría en doblete tras la parsimonia de los jardineros de los Yankees. Con corredores en segunda y tercera, el timonel de los patirrojos tomo la decisión de traer a batear al nipón Masataka Yoshida, quien conectó imparable al central para voltear el encuentro.

En la parte alta de la novena, los Medias Rojas volverían al ataque. Trevor Story conectó imparable al izquierdo con dos outs en la pizarra. Posteriormente, se estafaría la segunda almohadilla. Seguidamente, anotaría con doblete de Alex Bregman para poner cifras definitivas al encuentro.

El show de Crochet

El zurdo de los Red Sox trabajó por espacio de 7.2 tercios de entrada en los que permitió cuatro imparables, una carrera limpia, no otorgó boletos y ponchó a 11; esta última fue la mayor cantidad en la historia de un lanzador de los de Massachusetts sin conceder bases por bolas en un juego de playoffs.

Retiró a 18 de los últimos 19 bateadores que enfrentó, incluyendo una racha de 17 consecutivas tras permitir un jonrón de Anthony Volpe en la segunda entrada.

Aroldis Chapman

En la baja de la octava entrada y con dos outs en la pizarra, Cora tomó la decisión de retirar a su lanzador abridor Garrett Crochet tras 117 lanzamientos, para traer a su cerrador estrella Aroldis Capman.

En una salida de cuatro outs, “El misil cubano” liquidó a su exequipo ponchando a Trent Grisham tras llenar las bases sin outs en la baja de la novena para preservar la victoria de los Medias Rojas.