MLB

MLB: Joya de Garrett Crochet le da el primero de la serie a Boston

El zurdo afirmó su candidatura al CY Young de la Liga Americana

Por

David Méndez
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 09:27 pm
MLB: Joya de Garrett Crochet le da el primero de la serie a Boston
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston pegaron primero en el Juego 1 de la serie de Comodín de la Liga Americana ante sus eternos rivales, los Yankees de Nueva York, con pizarra de 3-1. Los dirigidos por Alex Cora se apoyaron de una salida magistral de Garrett Crochet quien trabajó por 7.2 episodios y permitió una sola carrera.

NOTAS RELACIONADAS

El zurdo de Boston luego del cuadrangular de Anthony Volpe en la segunda entrada estuvo intraficable retirando hasta a más de 10 bateadores en fila para negar cualquier tipo de reacción del conjunto de los Yankees.

Crochet a los libros de Boston

Con un total de 11 ponches recetados, Garrett Crochet se unió a: Pedro Martínez (1999), Josh Beckett (2007), Joe Wood (1912) y Bill Dinneen (1903) como los únicos lanzadores de Boston con 10 o más ponches en un juego de postemporada.

Los patirrojos ponen contra la pared a los Yankees y buscarán el miércoles avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana, donde los Azulejos de Toronto esperan.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo LVBP NBA Fórmula 1 Verstappen
Martes 30 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB