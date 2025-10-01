MLB: Joya de Garrett Crochet le da el primero de la serie a Boston

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston pegaron primero en el Juego 1 de la serie de Comodín de la Liga Americana ante sus eternos rivales, los Yankees de Nueva York, con pizarra de 3-1. Los dirigidos por Alex Cora se apoyaron de una salida magistral de Garrett Crochet quien trabajó por 7.2 episodios y permitió una sola carrera.

El zurdo de Boston luego del cuadrangular de Anthony Volpe en la segunda entrada estuvo intraficable retirando hasta a más de 10 bateadores en fila para negar cualquier tipo de reacción del conjunto de los Yankees.

Crochet a los libros de Boston

Con un total de 11 ponches recetados, Garrett Crochet se unió a: Pedro Martínez (1999), Josh Beckett (2007), Joe Wood (1912) y Bill Dinneen (1903) como los únicos lanzadores de Boston con 10 o más ponches en un juego de postemporada.

Los patirrojos ponen contra la pared a los Yankees y buscarán el miércoles avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana, donde los Azulejos de Toronto esperan.