MLB: Max Fried se impone en duelo de pitcheo ante Boston (+Info)

El lanzador zurdo Max Fried protagonizó una noche histórica en su debut de postemporada con los Yankees de Nueva York, lanzando 6.1 entradas en blanco frente a los Medias Rojas de Boston en el Juego 1 de la serie de Comodines de la Liga Americana. En un duelo de pitcheo con el abridor de los patirrojos Garrett Crochet, Fried pudo salir airoso con temple y control.

Fried lanzó 102 pitcheos, permitió solo cuatro hits, otorgó tres boletos y ponchó a seis bateadores, dejando el montículo con una ventaja de 1-0 para los Yankees.

Un debut que marca diferencia en la postemporada

La llegada de Max Fried a los Yankees generó expectativas desde el primer día, pero su desempeño en este juego de playoffs superó cualquier pronóstico. Enfrentarse a los Medias Rojas en un escenario de alta presión y salir ileso es una hazaña para cualquier lanzador. Su dominio del montículo, combinado con una lectura inteligente de cada turno al bate, fue clave para mantener a raya a una ofensiva peligrosa.