MLB: Angelinos anuncian salida de veterano mánager (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Angelinos de Los Ángeles han oficializado la salida de Ron Washington como mánager del equipo, cerrando un ciclo que duró dos temporadas y que estuvo marcado por problemas médicos y un rendimiento discreto en el terreno de juego. La organización emitió un comunicado confirmando que el veterano estratega de 73 años no continuará al frente del equipo, luego de haber tomado una licencia médica en junio para someterse a una cirugía de bypass cuádruple.

Washington no regresó al dugout tras el procedimiento, y su ausencia se prolongó hasta que el equipo decidió formalizar su desvinculación. Con un récord de 135 victorias y 189 derrotas (.417), su paso por los Halos no logró revertir la tendencia negativa que ha afectado al equipo en los últimos años.

Un regreso que no cumplió las expectativas

Ron Washington asumió el mando de los Angelinos en 2023, en lo que representó su primera oportunidad como mánager desde su etapa con los Rangers de Texas entre 2007 y 2014. En ese período, llevó a los Rangers a dos Series Mundiales consecutivas, consolidando una reputación como líder respetado y motivador.

Sin embargo, su retorno al beisbol como timonel de los Angelinos no logró replicar aquel éxito. El equipo enfrentó múltiples dificultades, incluyendo lesiones clave, bajo rendimiento ofensivo y una rotación de lanzadores inestable. A pesar de sus esfuerzos por instaurar una cultura de disciplina y trabajo, los resultados no acompañaron.

La salida de Washington abre una nueva etapa para los Halos, quienes deberán buscar un nuevo líder capaz de revitalizar una franquicia que no clasifica a postemporada desde 2014. La gerencia tendrá que evaluar candidatos con visión a largo plazo, experiencia en reconstrucción y capacidad para desarrollar talento joven.

Por su parte, el futuro de Ron Washington en el beisbol es incierto. Aunque su legado como mánager permanece intacto, su salud y edad podrían alejarlo definitivamente del rol activo en el dugout. No obstante, su experiencia podría seguir siendo valiosa en funciones de asesoría o desarrollo dentro de alguna organización.