Ron Washington rompe el silencio y habla de su enfermedad por primera vez (+Detalles)

El mánager de los Angelinos de Los Ángeles, Ron Washington, se encuentra recuperándose de una cirugía cardíaca, así lo dio a conocer este lunes el mismo timonel durante su primera visita a los Angels desde la operación.

Esta es la primera vez que aborda públicamente los problemas de salud que lo han dejado fuera de juego desde finales de junio. No volverá a dirigir esta temporada, pero espera tener esa oportunidad el próximo año.

Washington planea quedarse Anaheim

Ron Washington, el mánager de mayor edad en las Grandes Ligas a sus 73 años, estuvo por última vez en el dugout en un juego que los Angels perdieron ante los Yankees de Nueva York el 19 de junio.

Al día siguiente, el equipo informó que Washington estaría fuera por tiempo indefinido debido a problemas de salud tras experimentar dificultad para respirar y parecer fatigado hacia el final de esa serie de cuatro juegos en Nueva York.

Los médicos de los Yankees le dieron el alta para volar a casa con el equipo y se sometió a una serie de pruebas tras regresar al sur de California.

Los Angels anunciaron el 27 de junio que se tomaría una licencia médica por el resto de la temporada. Washington fue operado tres días después.

El querido Ron Washington reveló los detalles de sus problemas médicos antes de que los Angels iniciaran una serie de tres juegos en Texas, donde aún reside. Espera estar con el equipo el resto de la temporada después del regreso de los Angels a casa.