La Breeders’ Cup, que se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas. Y el entrenador Bob Baffert, tiene siete candidatos para las 14 pruebas que corresponden al Campeonato de Criadores a celebrarse en el hipódromo de Del Mar, San Diego, California.

Bob Baffert a seguir sumando triunfos en las Breeders’ Cup

Bob Baffert, miembre del Salón de la Fama, es el que ha obtenido la mayor cantidad de premios en metálico en toda la historia de la Breeders' Cup. Es poco probable que otros cuenten con un equipo tan fuerte como el de Baffert durante las dos jornadas de carreras en la Breeders' Cup en Del Mar, es decir, el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Baffert tiene participantes para siete de las 14 carreras hasta el domingo, incluyendo tres posibles corredores del Juvenil: Desert Gate, Brant y Litmus Test; además de tres del Filly and Mare Sprint: Hope Road, Richi y Splendora.

Nysos y Citizen Bull son los corredores previstos por Baffert para la Dirt Mile, mientras que Cavalieri y Seismic Beauty están inscritos para la Distaff. Imagination está programado para la Sprint, Nevada Beach para la Clásica y Bottle of Rouge y Explora para las Juvenile Fillies.

Baffert y Chad Brown han ganado 19 carreras de la Breeders' Cup, una menos que Aidan O'Brien y el fallecido D. Wayne Lukas en la lista histórica. Los caballos de Baffert han ganado más de 42,3 millones de dólares, muy por delante de O'Brien, quien ocupa el segundo lugar con más de 35,3 millones.

El sábado, Explora se aseguró su lugar en las Juvenile Fillies con una emocionante victoria en el Oak Leaf Stakes (G2) en 1.700 metros. Con la monta de Juan Hernández, Explora, corriendo sin Gringolas por primera vez, ganó por cuatro cuerpos en 1:44.13.

Por su parte Desert Gate, ganador del G1 Del Mar Futurity en siete furlongs el 7 de septiembre, sigue en camino para el BC Juvenile el 31 de octubre a pesar de terminar segundo de Intrepido en el Grado 1 American Pharoah Stakes. Desert Gate marcó el ritmo y fue alcanzado al final.