¡Confrontación épica! La Breeders’ Cup Juvenile tendrá a dos colosos en la pista

Entre semana se pudo conocer que las conexiones de los dos juveniles más cotizados y ganadores de grado en su primera temporada han sido confirmadas para correr el 31 de octubre en la Breeders’ Cup Juvenile (G1) por dos millones de dólares en Del Mar, San Diego, California. Brant y Ted Noffey será uno de los duelos más esperados para el Campeonato de Criadores a finales de este mes.

Breeders’ Cup: Confrontación épica a finales de este mes

La Breeders’ Cup, que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

El viernes 31 de octubre ha sido reservado para las competencias para ejemplares juveniles de dos años. Un total de cinco carreras serán incluidas para el calendario hípico en Del Mar. Los clasificados gracias al programa de la serie "Win and You’re In" (Gana y estás dentro).

Esta serie permitió que Ted Noffey se ganara un puesto gratuito en la Breeders' Cup Juvenile (G1) para machos en 1.700 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones, al igual que Intrépido y Napoleón Solo. Sin embargo, el último mencionado no estará presente.

De igual manera, Brant, el costoso hijo de Gun Runeer, adquirido por el Zedan Stable por $3.2 millones, tiene una performance de dos carreras para igual número de triunfos. Esto incluye el Del Mar Futurity (G1) logrado el pasado mes y que lo catapultó para este evento, con figuras de velocidad de 102 y 100.

Ted Noffey, por su parte, tiene tres victorias en igual número de salidas, que incluye los triunfos en las carreras de Grado 1, Hopeful Stakes y la reciente en el Claiborne Breeders’ Futurity, con una figura de velocidad de 104 y 100, respectivamente.

Ambos potros ruanos o/y gris tienen ese speed que solo los mejores pueden lograr en pruebas comunes o de grados. Sin duda, será una gran expectativa qué nos deparará este evento a finales de este mes. Un duelo, que podría ser una de las carreras del año.