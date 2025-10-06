Entérate de los clasificados en las divisiones de mayores gracias a la serie "Win and You’re In" de las Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

La Breeders’ Cup, que se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas. Este fin de semana se llevaron 21 clasificatorias que formaron parte de la serie "Win and You’re In" (Gana y estás dentro) de la Serie Breeders' Cup Challenge en Estados Unidos, correspondiente al Campeonato de Criadores.

Breeders’ Cup: Clasificatoria rumbo al Campeonato Mundial

En estas competencias, los mejores purasangres del país lucharán por asegurar un lugar gratuito en la gatera de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025, que se llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Del Mar, California.

La Breeders' Cup es un meeting de carreras de caballos que se disputa en Estados Unidos desde 1984. Es uno de los eventos hípicos más populares del país, superado únicamente por la Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes).

Serán 14 pruebas reservadas para los mejores ejemplares del mundo que se darán cita para llevarse la máxima gesta deportiva hípica en Estados Unidos. Se repartirán 30 millones de dólares entre las carreras seleccionadas en la cual la Breeders’ Cup Classic (G1) tendrá la mayor repartición con una bolsa de $7 millones.

Esta serie es clave para los propietarios y entrenadores que buscan garantizar la participación de sus caballos en uno de los eventos más importantes del calendario hípico mundial, donde se reúnen los mejores ejemplares para competir por premios millonarios y prestigio internacional.

Breeders’ Cup: Segundo día de competición al máximo

El sábado 1 de noviembre, fue reservado para las competencias para ejemplares de 3 y más años en las categorías de grama y arena. Un total de nueve carreras serán incluidas para el calendario hípico en Del Mar. Los clasificados gracias al programa de la serie "Win and You’re In" (Gana y estás dentro).

Breeders' Cup Turf Sprint (G1) para ejemplares de 3 y más en 1.200 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones. Figuran: Ag Bullet, American Affair, Arizona Blaze, Asfoora, Bear River y Motorious.

Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) para hembras en 1.400 metros en pista de arena, con una bolsa de $1 millón. Figuran: Hope Road y Praying,

Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1) para hembras en 2.200 metros en pista de grama, con una bolsa de $2 millones. Figuran: Ascoli Piceno, Bellezza, Double Grand Slam, Fallen Angel, La Kika (Perú), Minnie Hauk, She Feels Pretty, Whirl, Mission of Toy y Barnavara.

Breeders' Cup Dirt Mile (G1) para ejemplares de 3 y más años en 1.600 metros en pista de arena, con una bolsa de $1 millón. Figuran: Diktaean, Dr. Venkman, Raging Torrent, Touch of Destiny, Rhetorical, Maranoa Charlie y Johannes.

Breeders' Cup Sprint (G1) para ejemplares de 3 y más años en 1.200 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones. Figuran: Dark Saffron, Lovesick Blues, Self Improvement, Straight No Chaser, Nakatomi, Imagination y Patriot Spirit.

Breeders' Cup Mile (G1) para ejemplare de 3 y más años en 1.600 metros en pista de grama, con una bolsa de $2 millones. Figuran: Deterministic, Docklands, Gran Oriente, Jantar Mantar, Notable Speech, One Stripe, Qirat, Soul Rush, Maranoa Charlie y Johannes.

Breeders' Cup Turf (G1) para ejemplares de 3 y más años en 2.400 metros en pista de grama, con una bolsa de $5 millones. Figuran: Calandagan, Danon Decile, Delacroix, El Córdobes, Gold Phoenix, Intense for Me, Meisho Tabaru, Ole Crazy Bone, Ombudsman, Sinsel, Rebel’s Romans, Daryz y Puerto Rico.

Breeders' Cup Distaff (G1) para hembras en 1.800 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones. Figuran: Dorth Vader, Sarawak Rim, Seismic Beauty, Thorpedo Anna, Gin Gin y Cavalieri.

Breeders' Cup Classic (G1) para ejemplare de 3 y más años en 2.000 metros en pista de arena, con una bolsa de $7 millones. Figuran: Antiquarian, Costa Nova, Fierceness

Forever Young, Journalism, Hit Show, Mindframe, Ombudsman, Sierra Leone, Sovereignty y Nevada Beach.

La Breeders' Cup Challenge Series, instaurada en 2007, tiene un récord de 93 competencias de clasificación automática programadas para este año, las cuales tendrán lugar en 15 naciones. Los que ganen estas competiciones tendrán acceso sin costo a sus respectivas carreras de la Breeders' Cup, y si viven fuera de California, también recibirán una asignación para el viaje.