Las clasificatorias a las Breeders’ Cup llegan este domingo a Francia

Desde regresos triunfales hasta increíbles finales de foto, cada carrera de la Breeders' Cup ha dado un campeón que ha cautivado nuestra imaginación y se ha ganado nuestro respeto eterno. Aquí honramos a todos y cada uno de los campeones de la Breeders' Cup. Disfrute explorando nuestro Salón de Campeones y reviviendo la gloria de sus victorias favoritas de la Breeders' Cup.

Breeders’ Cup: Seis emocionantes carreras se disputan en Longchamps

La Breeders’ Cup, que se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

El hipódromo de Longchamps, Francia recibirá este domingo seis pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup, donde destaca el famoso Arco de Triunfo (G1), que regalará un puesto para la Breeders’ Cup Turf. Esta cartelera en carreras de grama además tendrá cómo atractivos cinco carreras adicionales clasificatorias para el campeonato de criadores.

Este domingo entran en juego el Prix De L’Abbaye (G1), que otorga una plaza directa para la Breeders’ Cup Turfs Sprint. Se corre la Qatar Prix De La Foret (G1), con un puesto para la Breeders’ Cup Mile. La Prix De L’ Operas (G1) regala el pago para la Breeders’ Cup Fillie & Mare Turf.

El Qatar Prix Jean-Luc Lagardere (G1) ofrece un puesto para la Breeders’ Cup Turf, y cierra el capítulo de clasificación el Qatar Prix Marcel Boussa (G1) para un puesto seguro en la Breeders’ Cup Breeders’ Cup Juvenile Fillie Turf.