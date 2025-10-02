El jinete venezolano Mychel Sánchez fue el más valioso en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Semana tras semana, el jinete venezolano Mychel Sánchez logra destacar en Parx Racing y fuera de ese recinto. Sánchez, y los logros colectivos en la pista de los jockeys veteranos John Velazquez, Javier Castellano, Mike Smith y Frankie Dettori destacaron la semana de carreras y llevaron al panel de expertos en carreras a honrarlos con el Jockey de la Semana del 22 al 28 de septiembre.

El Jockeys’ Guild calificó a cinco jinetes

El honor semanal reconoce a los jinetes por logros significativos en la equitación y que son miembros del Jockeys' Guild, la organización que representa a más de 1050 jinetes activos, retirados y discapacitados permanentemente en los EE. UU.

Una semana normal de carreras para Mychel Sánchez incluye montar en Laurel Park y Parx. Pero el miércoles pasado fue un día típico solo porque se montó en un caballo en Parx. Sánchez participó en la Carrera 7, montando a Dark Devil, del entrenador Silvio Ramírez, donde oyó al jinete Abner Adorno gritar cuando las riendas se le rompieron y su montura, Sole Lute, se desbocó hacia la barandilla exterior. Esto ocurrió alrededor de la primera curva.

"Tenía que hacer algo, no sólo porque era él, un gran amigo, esposo y padre, sino que vi en su cara lo en problemas que estaba", dijo Sánchez.

A mitad de la recta, Sánchez guió su montura hacia la barandilla exterior, colocándola delante de Adorno para ayudar a frenar al caballo sin riendas y evitar un posible desastre en una situación peligrosa. Los comisarios declararon la montura de Sánchez no válida para las apuestas.

Los miembros del Salón de la Fama John Velazquez, de 53 años, Mike Smith, de 60, y Javier Castellano, de 47, así como la superestrella internacional Frankie Dettori, de 54, siguen demostrando que siguen en la cima de su carrera, con victorias en stakes de grado con implicaciones para la Breeders' Cup. Todos ellos correrán este fin de semana en Belmont at the Big A, Keeneland o Santa Anita en stakes de grado.

John Velazquez guió a Locked para el entrenador del Salón de la Fama Todd Pletcher a una victoria en el Gr. II Woodward y agregó el Beldame (G1) a bordo de Gun Song para el entrenador Mark Hennig.

Mike Smith registró una victoria en el Goodwood (G1) a bordo de Nevada Beach, el menos considerado de los dos participantes del entrenador Bob Baffert.

Javier Castellano consiguió una victoria en el Vosburgh (G2) a bordo de Patriot Spirit para el entrenador Michael Campbell y el legendario jockey Frankie Dettori, quien trasladó su montura a los Estados Unidos después de una carrera estelar en Gran Bretaña y ganó el Joe Hirsch Turf Classic (G1) con Rebel's Romance para el entrenador campeón británico Charlie Appleby.

Otros contendientes para el Jockey de la Semana incluyeron a Tyler Gaffalione con su sexto título consecutivo en Churchill, Irad Ortiz, Jr. quien ganó la mayor cantidad de carreras y el grupo "Next Generation" de Francisco Arrieta, Juan J. Hernández, José Ortiz, Umberto Rispoli y Luis Saez, quienes registraron victorias en stakes graduados.