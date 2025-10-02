La yunta venezolana de Emisael Jaramillo y José F D’Angelo buscan su primera prueba Grado 1 en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Keeneland, captará toda la atención con la disputa del Coolmore Turf Mile S. (G1) con una bolsa de $1.250.000 en distancia de 1.600 metros con la participación de 12 ejemplares maduros que buscarán un puesto directo a la Breeders’ Cup Mile. Entre los candidatos esta Howard Wolowitz de la cuadra de José Francisco D’Angelo y la monta de Emisael Jaramillo, yunta venezolana que busca su primera prueba Grado 1 en Estados Unidos.

Breeders’ Cup: Howard Wolowitz vs once en el reto millonario del Coolmore Turf Mile

El Coolmore Turf Mile S. (G1) con una bolsa de $1.250.000 en distancia de 1.600 metros. Fue reservada para la décima de la jornada del sábado, con la actuación de 12 ejemplares maduros entre ellos el rendidor sprinter Howard Wolowitz, que busca la gloria y un cupo para las Breeders’ de la presente temporada. Howard Wolowitz, de Gold Square, se enfrentará a un fuerte grupo cuando. Emisael Jaramillo correrá con él por cuarta vez en su carrera.

Howard Wolowitz, quien, tras seis meses de inactividad, terminó segundo en el Kentucky Turf Sprint (G2) en Kentucky Downs el 30 de agosto. El Turf Mile marcará el debut de Howard Wolowitz en dos vueltas. La carrera es una carrera de desafío "Gana y estás dentro" para la FanDuel Breeders' Cup Mile (G1) de $2 millones y una oportunidad de ganar un viaje de regreso a Del Mar, donde Howard Wolowitz terminó noveno en el Breeders' Cup Turf Sprint (G1) del año pasado.

La tarea no será fácil, pero no imposible. Entre sus rivales fuertes tendrá al irlandés Diego Velásquez, que viene de ganar en Deauville el The Aga Khan Stid Prix Jacques Le Marois (Gr1) el pasado mes de agosto, para el entrenador Aidan O’Brien con la monta de Lanfranco Dettori, para el Sam Sangster.

Es importante señalar, que Howard Wolowitz le otorgó la primera victoria de Grado 1 al entrenador José Francisco D’Angelo, la pasada temporada tras ganar el Aristocrat Franklin-Simpson Stakes (G1) el pasado mes de julio 2024 en el hipódromo de Kentucky Downs.

De manera de lograr la victoria sería la primera para este binomio, la segunda para el preparador y la primera de por vida para Jaramillo.