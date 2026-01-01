Mychel Sánchez cierra el 2025 en la cima: Cuatro triunfos que sirvieron para una marca inédita desde 2021 en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El jinete criollo Mychel Sánchez fue la figura estelar en la jornada de cierre del calendario 2025 en Parx Racing. El óvalo disfrutó de su última función del año el 31 de diciembre, con la celebración de diez pruebas que incluyeron tres carreras selectivas.

Quinto Título y Cifra Histórica

Las cuatro victorias que consiguió Sánchez impulsaron al criollo a garantizar su quinto campeonato en Parx Racing, el tercero de forma consecutiva. Además, alcanzó su triunfo número 204 del meeting, una hazaña estadística que nadie conseguía desde 2021, cuando el panameño Rubén Silvera sumó 214 triunfos.

El día de triunfos de Sánchez inició en la primera carrera con el ejemplar Moving to Kentucky, entrenado por Roberto Mosco. Esta victoria fue una gran sorpresa, pues el Claiming arrojó un dividendo superior a los $30.00 por ganador.

Doblete en Carreras Selectivas: Parx Racing

Sánchez continuó su dominio en la quinta carrera, un starter optional claiming de 1.300 metros, donde volvió a sorprender a bordo de Confirmed Star. El criollo se llevó el triunfo con un dividendo de $10.40, en yunta con el entrenador Robert Reid Jr.

Su jornada cumbre llegó con el ciclo de los stakes, que comenzó en la séptima competencia. Sánchez se adjudicó el Kris Kringle Stakes con el ejemplar Call Me Fast, del líder entrenador Jamie Ness, tras un recorrido de 1.700 metros.

De manera consecutiva, el jinete se hizo acreedor del segundo stakes de la tarde en la octava carrera, el Blitzen, a bordo de Maximus Meridius. La dupla ganó la prueba de 1.400 metros con un tiempo de 1:24.43.

Cifras de una Campaña Millonaria: Estados Unidos

Con la cuarta victoria de la tarde hípica del 31 de diciembre, Sánchez finalizó el meeting con 204 victorias. Su campaña anual totaliza 307 triunfos en 1.373 montas realizadas y una producción que sobrepasa los 11 millones de dólares.