New York: Bernietakescharge encabeza a tres generaciones en los $125.000 del Bay Ridge Stakes

Este viernes, el circuito de Aqueduct (Nueva York) reanuda el Winter Meet con una triple cartelera que comprende diez carreras. Entre ellas se encuentra el Alex M. Robb Stakes por $125,000 disputada en la jornada del viernes. El sábado tuvo lugar once competiciones, entre las cuales el Queens County Stakes por $150.000, y este domingo finaliza la semana con diez pruebas, incluyendo el Bay Ridge S. por $125.000.

La octava carrera de este domingo en el hipódromo de Aqueduct, Nueva York, fue reservada para el Bay Ridge S. por $125,000 a una distancia de una milla. En esta participaron siete yeguas de distintas generaciones, con edades que van desde los 3 hasta los 6 años. Prueba reservada para féminas nacidas y criadas en New York.

Esta lista la encabeza Bernietakescharge, criada por Robert Rosenthal y Bradford Bernstein, podría dictar los términos en la Bay Ridge de $125,000, una milla de una sola vuelta con la monta de Rubén Silvera.

Entrenada por Domenick Schettino, hija de Take Charge Indy, de 4 años, entra como favorita luego de escoltar a Valtellina en la Empire Distaff de nueve furlongs, el 25 de octubre en este mismo óvalo. Bernietakescharge ya había competido en esa distancia en el Hipódromo de Saratoga, incluyendo una victoria en la Critical Eye, en junio, antes de un fracaso en la Personal Ensign de Grado 1 en agosto.

Bernietakescharge, antes de sus ya mencionadas carreras de nueve furlongs, realizó tres carreras en el mismo recorrido y distancia el domingo, incluyendo una victoria en una carrera abierta en el Heavenly Prize Invitational en febrero. Esta actuación le valió una mejor marca personal de 97 en la Figura de Velocidad Beyer.

Bay Ridge Stakes de $125,000 se corre en una milla en pista de arena y está pautada para la octava carrera de diez programadas. Inicia a las 4:09 p.m., hora de Venezuela. Estas son los inscritas: