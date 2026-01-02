Cristiano Ronaldo y el único récord que le hace falta

Suscríbete a nuestros canales

Aunque Pelé confesó haber marcado más de 1,000 antes del marcharse al otro plazo, no hay pruebas contundentes de que haya logrado la mencionada cifra. Para 2026, Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de alcanzarla y firma su legado como el máximo goleador de todos los tiempos.

A poco más de un mes para soplar las velas y cumplir 41 años, el "Bicho" se encuentra ante un desafío personal que podría marcar un hito en su carrera. Con la llegada del Año Nuevo, surge una pregunta en el aire: ¿será capaz de alcanzar los 1.000 goles antes o durante el Mundial de 2026? El portugués sigue demostrando que, a pesar de su edad, sigue siendo un jugador letal frente a la portería, y la cifra mágica podría estar más cerca de lo que muchos imaginan.

Con su último tanto —un gol afortunado en el empate de Al Nassr contra Al Ettifaq— Cristiano Ronaldo cerró el 2025 con 958 goles en su cuenta personal. A tan solo 42 goles de alcanzar los 1.000, la pregunta es si el astro portugués podrá conseguirlos en los próximos meses, justo antes de la que sería su sexta Copa del Mundo, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Cristiano Ronaldo va por los 1,000 goles

A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo, las expectativas sobre su rendimiento en el torneo crecen, especialmente con la cifra de los 1.000 goles rondando su cabeza. Si logra superar esa barrera antes o durante el Mundial, estaría escribiendo una de las páginas más brillantes en la historia de este deporte, consolidando aún más su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Parece complicado alcanzar dicha marca antes del venidero Mundial, tomando en cuenta que le restan 42 anotaciones para conseguir la cifra redonda. El portugués ha dejado claro que no se retirará hasta marcar su diana 1,000 de su carrera.