Mamá de Jennifer López se roba todas las miradas a los 80 años

Guadalupe Rodríguez, es la madre de la cantante, actriz y bailarina Jennifer López, quien se ha llevado toda la atención en las redes sociales por su enérgica personalidad. La señora de 80 años, aprovechó un concierto de su hija en Las Vegas, para disfrutar.

En las plataformas 2.0 corre el video de un fanático grabando a la señora, mientras su famosa hija estaba en el escenario derrochando talento, belleza y sensualidad como parte de la residencia que se encuentra realizando en el Coliseo del Caesars Palace.

Guadalupe se lleva todas las miradas

La señora aparece vestida muy elegante, maquillada y peinado muy bien, disfrutando del espectáculo de López, quien saltó a la fama en 1996 cuando realizó la película de Selena Quintanilla.

Guadalupe reaccionó con enorme sonrisa al percatarse que la gente estaba grabándola divertirse el máximo, con la presentación de su hija en plena Navidad.

“Este video de la madre de Jlo bailando en su show, es la energía que todos necesitamos para traer el 2026”, escribió un seguidor en Instagram.

Madre e hija unidas

No es la primera ocasión que la señora demuestra el amor y apoyo que tiene a su hija. En diversas entrevistas López ha hablado de lo fundamental que representa su madre en la exitosa carrera que lleva en la música, al punto de cuidar a sus dos mellizos, mientras ella trabaja.

En diciembre Jennifer celebró a todo dar el cumpleaños número 80 de su madre, repleto de muestras de cariño y regalos.

“Mami eres el corazón de nuestra familia, mi mejor maestra y mi eterno ejemplo de fortaleza. Gracias por tu amor incondicional, todo lo que soy es gracias a ti”, escribió la intérprete.