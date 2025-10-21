Jennifer López afirma que nunca fue amada en sus cuatro matrimonios

Jennifer López abordó cómo nunca temas sobre su pasado amoroso en una entrevista con Howard Stern, como parte de la promoción de su nuevo musical ‘Kiss of the Spider Woman’.
Aunque el enfoque era su nuevo proyecto cinematográfico, el presentador no dudó en preguntarle de frente sobre el amor y sus exparejas, un asunto que por años ha estado en centro de la polémica.
"¿Piensas que has sido verdaderamente amada?", fue la pregunta de Stern. Ni corta ni perezosa, JLo luego de un breve silencio afirmó que nunca ha sido verdaderamente amada con un rotundo “No”.
El entrevistador no se quedó con una simple respuesta y quiso ir más allá al cuestionarle sobre “la experiencia de amar plenamente a alguien” que, sin decir muchas palabras confirmó con un “Sí”.
“Ellos no son capaces de amar”
Para profundizar más en el tema Jennifer López explicó que sus exparejas no fueron capaces de amarla, a pesar de haberle dado todo lo que tenían. Sin embargo, destacó que ella no es una persona que sea difícil de querer.
"Aprendí que no es que yo no sea alguien a quien amar, sino que ellos no son capaces. No saben. Y, ojo, me dieron lo que tenían, me lo dieron todo. Todos los anillos y todo lo que hubiese querido. Las casas, los anillos, la boda, todo", dijo.
Jennifer López lejos del amor propio
Luego de pasar por cuatro divorcios: Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony y Ben Affleck. La “Diva del Bronx” dejó entrever que no gozó de amor propio en cada uno de sus matrimonios.
"No me amé a mí misma", fue lo último que dijo sobre el tema. Luego de sus declaraciones, su primer esposo respondió de inmediato con un fuerte mensaje en defensa de todos.
"Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu papel de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú fuiste la que pudiste no bajarte los pantalones. Has sido "amada" unas cuantas veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre medias. Has tenido buenas relaciones... Por ejemplo, yo", posteó Ojani.