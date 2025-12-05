MLB: José Berríos y sus posibles destinos para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Azulejos de Toronto consideran seriamente la posibilidad de cambiar a José Berríos antes de la temporada 2026. El lanzador puertorriqueño tiene una cláusula de salida que podría convertirlo en agente libre en 2027; lo que genera incertidumbre sobre su continuidad en la organización.

La estrategia apunta a obtener valor inmediato en el mercado de cambios, evitando el riesgo de perderlo sin retorno. Con un contrato atractivo y rendimiento sólido en la rotación, Berríos se convierte en pieza codiciada para franquicias que buscan refuerzos de calidad en la parte alta de su staff.

Moverlo ahora permitiría a Toronto reestructurar su plantilla y abrir espacio financiero, mientras mantiene competitividad en la División Este de la Americana. La decisión dependerá de las ofertas recibidas y del balance entre presente y futuro que trace la gerencia en este mercado de invierno.

José Berríos y sus tres destinos más probables en 2026

Mets de Nueva York deberían estar en primera fila por José Berríos: necesitan estabilizar una rotación castigada y su perfil de abridor durable, con más de 170 innings por año, encaja perfecto detrás de su as. Un canje los acercaría a pelear de nuevo el Este de la Nacional.​

Phillies de Philadelphia también cuadran como destino lógico: vienen de años compitiendo profundo en octubre, pero su rotación ha dependido demasiado de dos brazos. Berríos les daría un tercer titular fiable para series largas, reduciendo presión sobre el bullpen.

Cachorros de Chicago aparecen en la conversación porque han demostrado disposición a asumir salarios importantes cuando ven valor competitivo. El boricua, ofrece experiencia en escenarios de presión y dría complementar a sus jóvenes brazos y convertir esa rotación en una fortaleza.

Números de José Berríos en su carrera en Grandes Ligas

José Berríos ha tenido una carrera fascinante en Grandes Ligas. Primero con Mellizos de Minnesota, luego con Azulejos de Toronto mostrando un nivel bastante fuerte en una posición donde los boricuas no han destacado en su mayoría.

Números de Berríos en su carrera:

- 275 juegos, 273 aperturas, 108-82, 4.08 efectividad, 1571.2 entradas, 1474 hits, 713 carreras limpias, 219 jonrones, 473 boletos, 1481 ponches, 1.23 WHIP