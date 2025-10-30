MLB: Trey Savage el novato de oro de Azulejos de Toronto en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Trey Yesavage es uno de los lanzadores más espectaculares en la historia de Azulejos de Toronto. Tiene todo para brillar en los próximos 10 años en la liga, sin embargo, siempre será recordado su inicio en Grandes Ligas: Draft, Spring Training y posible campeonato de Serie Mundial en un año.

Yesavage fue seleccionado por Azulejos en el draft de 2024 y comenzó el 2025 en Spring Training; rápidamente escaló cada nivel del sistema de Ligas Menores y en solo siete meses pasó por Clase A, AA y AAA, hasta recibir el llamado a Grandes Ligas en septiembre y jugar playoffs.

Su ascenso ha sido meteórico con un comando de pitcheo élite y un repertorio que todos conocen, pero no pueden descifrar. Trey es un lanzador con un potencial para ser Cy Young, pero antes de tener una temporada completa en MLB, puede ser campeón de Serie Mundial.

Trey Yesavage y su impacto en la Serie Mundial 2025

La carrera de Trey Yesavage en postemporada ya supera en duración a su paso por la campaña regular, pero eso no lo ha intimidado. Se muestra confiado en su repertorio, con comando firme de sus pitcheos y una madurez que desmiente su condición de novato.

Ya había dejado una actuación sobrenatural ante los Yankees en la Serie Divisional, pero en la Serie Mundial ha elevado su nivel. Se le ve suelto, determinado y preciso en su plan de juego. Cada enfrentamiento lo ejecuta con claridad y dominio desde la lomita.

Con 17 ponches, solo tres carreras limpias permitidas y un único cuadrangular recibido, Yesavage está guiando a Azulejos de Toronto desde cada pitcheo. Más que una promesa, va a marcar una época; incluso puede robarse votos al MVP de la Serie Mundial si la ganan.

Números de Trey Yesavage en la Serie Mundial 2025

Trey Yesavage no ha tenido aperturas fáciles, pero si ha sido consistente con su nivel de juego. De hecho, la última actuación en el Juego 5 fue descomunal; mostrando todo su potencial en un juego clave para Azulejos de Toronto en su objetivo de alcanzar el campeonato.

Números de Yesavage en Serie Mundial 2025:

- 2 juegos, 2 aperturas, 2-0, 2,45 efectividad, 11.0 entradas, 7 hits, 3 carreras limpias, 1 jonrón, 3 boletos, 17 ponches.