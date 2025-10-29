MLB: Azulejos empatan la serie y obligan el regreso a Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto se llevaron el Juego 4 de la Serie Mundial al superar a los Dodgers de Los Ángeles 6 a 2 en el Dodgers Stadium. La ofensiva canadiense pudo descifrar al abridor Shohei Ohtani para nivelar la serie a dos victorias y forzar el Juego 6 en el Rogers Centre de Toronto.

Los Dodgers picaron adelante en la segunda entrada, gracias a un elevado de sacrificio de Kiké Hernández para que anotara Max Muncy.

En el tercero, los Azulejos voltearon la pizarra con cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho de Vladimir Guerrero Jr. Fue su primer bambinazo en Serie Mundial y se convirtió en el máximo artillero de la franquicia de Toronto en postemporada con un total de siete.

El bullpen canadiense estuvo intraficable luego de la salida de Shane Bieber quien lanzó primores en 5.1 episodios de solo una carrera, cuatro hits y tres ponches. Lo siguió Fluharty y Chris Bassitt trabajaron en 2.2 innings de un solo hit y tres ponches.

El ataque de Toronto se concretó en la séptima, con un sencillo de Andrés Giménez para empujar la tercera, posteriormente, Ty France trajo la cuarta con rodado a primera base. Bo Bichette con sencillo puso el juego 5 a 1 y luego, Addison Barger con hit trajo la sexta carrera para Toronto ante Anthony Banda.

En el cierre del noveno, los Dodgers tuvieron un conato de reacción, embasando a los dos primeros bateadores de inning. Con hombres en tercera y segunda, Tommy Edman con rodado a tercera empujó a Teoscar Hernández con la segunda de Los Ángeles.

La victoria fue para Shane Bieber (2-0) y la derrota para Shohei Ohtani (2-1).