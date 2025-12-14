Fallece Jade Romero, joven promesa del ciclismo mexicano

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad deportiva mexicana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jade Romero Peña, ciclista de apenas 14 años que formaba parte del equipo A.R. Monex Pro Cycling Team en la categoría Sub17 en un accidente de tránsito.

Jade Romero había destacado en competencias estatales y nacionales, mostrando un nivel competitivo que la proyectaba como una futura representante del ciclismo mexicano en escenarios internacionales. Su disciplina, compromiso y pasión por el deporte la convirtieron en una figura admirada dentro de la categoría Sub17.

El equipo A.R. Monex, reconocido por impulsar a jóvenes talentos en México, destacó en su comunicado la calidad humana y deportiva de Jade. “Era una joven talentosa, comprometida y con un futuro prometedor dentro del ciclismo mexicano. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad”, expresaron con profundo pesar. La institución ha sido clave en el desarrollo de ciclistas que posteriormente han dado el salto a competencias internacionales.

Aunque su carrera fue breve, Jade Romero deja un legado de esfuerzo y pasión por el ciclismo. Su historia refleja la importancia de impulsar a las nuevas generaciones y de reconocer el talento emergente en el deporte mexicano. La comunidad ciclista la recordará como una atleta comprometida, con sueños que inspiraban a quienes la rodeaban.