John Cena le pone fin a su era en la WWE

La noche del sábado en el Capital One Arena de Washington D.C. marcó el fin de una era para la lucha libre profesional. John Cena, el ícono que transformó la WWE durante más de dos décadas, se despidió definitivamente del cuadrilátero tras una emotiva gira final en 2025.

El "Marine" enfrentó en su combate de retiro al austriaco Gunther, quien se ganó el derecho a ser su último oponente tras conquistar el torneo "The Last Time is Now". En un duelo cargado de simbolismo, la nueva fuerza dominante de la empresa se impuso, cerrando la carrera de Cena con una derrota por sumisión.

A pesar del resultado, la atmósfera fue de celebración y respeto absoluto; figuras como Cody Rhodes y CM Punk rindieron tributo al 17 veces campeón mundial, entregándole simbólicamente los cinturones en el ring.

Una estrella que nació hace dos décadas

La trayectoria de Cena, que comenzó en 2002 con su famosa "Ruthless Aggression" y evolucionó a través de su personaje del "Doctor of Thuganomics", deja un legado inigualable. No solo rompió el récord histórico de campeonatos mundiales al sumar su título número 17 en WrestleMania 41, sino que también completó el Grand Slam en noviembre de 2025 al ganar el Campeonato Intercontinental.

Más allá de sus logros atléticos, su impacto se mide en su conexión con la afición y su récord de más de 650 deseos cumplidos con la fundación Make-A-Wish. John Cena deja la competencia activa, pasando de ser el rostro de la empresa a una leyenda inmortal en la memoria colectiva del deporte.

El origen del "You can’t see me"

Incluso el origen de su gesto, 'You can’t see me' ("No puedes verme"), surgió de una anécdota doméstica cuando su hermano Sean lo retó a imitar un baile del rapero Tony Yayo. John adoptó el movimiento de la mano frente a la cara como símbolo de una velocidad inalcanzable.