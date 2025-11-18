Despedida histórica: John Cena conmueve al público tras su última noche en Raw

Suscríbete a nuestros canales

John Cena volvió a encender al Madison Square Garden al unirse con Rey Mysterio y Sheamus para vencer a The Judgment Day. Aunque el triunfo emocionó al público, lo más significativo llegó después: Cena tomó el micrófono y, con evidente sinceridad, habló sobre lo que significa para él esta recta final. Su despedida inicial dejó claro que cada aparición de aquí en adelante tendrá un peso distinto.

El inicio de un adiós anunciado

Tras la lucha, Cena confirmó que su gira de retiro ya está en marcha y que solo le quedan dos combates antes de dar cierre definitivo a su carrera en el ring. En medio del resto de la acción del programa, los regresos de Dolph Ziggler y Gunther avanzaron el torneo que definirá a su último rival, un detalle que solo aumenta la expectativa de cara a sus últimos pasos como luchador activo.

Mientras tanto, la noche ofreció giros inesperados, como el sorpresivo triunfo de Maxxine Dupri sobre Becky Lynch, impulsado por la intervención de AJ Lee. Aunque no estuvo directamente ligado a Cena, el momento contribuyó a crear un ambiente de cambios y transiciones dentro de WWE.

El cierre fue puro caos: Brock Lesnar atacó a Roman Reigns y su grupo, desatando una batalla campal que dejó al público en shock. En medio de ese torbellino, la sensación persistente es que el retiro de John Cena ya se siente real, y cada episodio añade una última pincelada a la carrera de una de las figuras más queridas de la compañía.