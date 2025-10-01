WWE: Ya sabemos cuándo será la última lucha de John Cena antes de su retiro (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

John Cena, una de las figuras más emblemáticas de la WWE, ha anunciado oficialmente su retiro de la lucha libre profesional después de una carrera que ha marcado un antes y un después en la historia de este deporte-espectáculo.

El veterano luchador y 17 veces campeón mundial cerrará su etapa en los cuadriláteros el próximo sábado 13 de diciembre de 2025, fecha en la cual se celebrará su última pelea en el evento especial Saturday Night's Main Event en el Capital One Arena de Washington, D.C., un escenario elegido estratégicamente por su importancia para la WWE y su historia deportiva.

El legado de John Cena en la WWE

Con casi 23 años de carrera a sus espaldas, John Cena se ha convertido en un símbolo dentro y fuera del ring. Reconocido por sus 17 títulos mundiales, cinco reinados como Campeón de Estados Unidos y dos victorias en el Royal Rumble, su legado trasciende los cinturones y el entretenimiento que brindó a millones de aficionados en todo el mundo.

Cena también es famoso por su faceta como actor, interpretando personajes populares como Peacemaker, pero siempre su corazón ha estado ligado a la lucha libre profesional. El anuncio de su retiro, hecho público en julio de 2024 durante el evento Money in the Bank, puso en alerta a la comunidad de la WWE, que se prepara para una despedida cargada de emotividad y respeto.

Paul "Triple H" Levesque, director de contenidos de WWE, destacó la importancia de Cena en la compañía y la magnitud del evento final: "Las contribuciones de John a WWE son incalculables. No hay palabras que puedan transmitir lo que significa para este negocio. Queremos darle la despedida que merece y que los fans nunca olviden". Asimismo, Angie M. Gates, presidenta de Events DC, resaltó el valor de Washington, D.C. como la capital deportiva perfecta para celebrar el extraordinario legado de John Cena y atraer a fanáticos de todo el mundo para unirse a esta celebración histórica.

Detalles de la última lucha y eventos especiales

La fecha del 13 de diciembre se reedita con gran expectativa: el Capital One Arena será escenario de esta función que promete ser una de las más legendarias y emotivas en la historia de la WWE. Además de la lucha principal, la empresa ha programado una serie de eventos especiales durante los días previos para celebrar la carrera de Cena, entre ellos un pódcast en vivo conducido por el legendario The Undertaker y la apertura de una WWE Superstore con la colección más grande de productos oficiales del Marine, incluyendo ediciones limitadas del combate final.

Las entradas para la última lucha estarán disponibles desde el 17 de octubre, con preventa exclusiva el 15 de octubre. Los fanáticos podrán adquirir paquetes premium que incluyen convivencia con superestrellas, fotos en ringside y hospitalidad previa al show, asegurando una experiencia inolvidable. Hasta el momento, el rival de Cena para su última pelea no ha sido oficialmente confirmado, aunque se rumorean nombres como Drew McIntyre, Gunther, Seth Rollins y Dominik Mysterio.

Esta despedida marca el fin de una era y promete convertirse en un momento histórico dentro del universo de la lucha libre, donde John Cena dejará un legado imborrable como uno de los más grandes íconos que han pisado el ring de la WWE.