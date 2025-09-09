La WWE homenajea a Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka tras el US Open (+VIDEO)

Suscríbete a nuestros canales

Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz no sólo brillaron con sus victorias en el US Open 2025, también recibieron un reconocimiento muy especial fuera de las canchas. Tras consagrarse campeones en Nueva York, ambos fueron sorprendidos con un obsequio peculiar, los cinturones de campeones de la WWE, un detalle que generó simpatía entre los aficionados al tenis y a la lucha libre.

Los cinturones de la WWE, un guiño especial

El encargado de entrega los cinturones fue nada menos que Paul Levesque, mejor conocido como Triple H, jefe creativo de la WWE. A través de su cuenta en ‘X’, la leyenda de la lucha libre felicitó a los tenistas por el triunfo en el US Open, recordando que la empresa también sabe lo que significa triunfar en grandes escenarios. El gesto rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Sabalenka lo luce con gracia

En el caso de Sabalenka, la campeona bielorrusa no ocultó su alegría. En un video compartido se la ve recibiendo el cinturón, modelándolo varias veces, levantándolo con orgullo y bromeando sobre dónde debía colocarlo.

Alcaraz, un guiño a su pasión por la lucha libre

Por su parte, Carlos Alcaraz también posó con su cinturón, aunque en su caso se difundió una foto en la que aparece con una gran sonrisa y marcando músculo, como toda una superestrella de la WWE. El detalle tiene aún más sentido para el murciano, ya que en agosto pasado, durante el Masters 1,000 de Cincinnati, sorprendió al público al ponerse una máscara del luchador mexicano Dr. Wagner, demostrando que disfruta de la conexión con este espectáculo.