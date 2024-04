Conoce lo que ganarán los luchadores del Wrestlemania 40

La mesa está servida para que el sábado y domingo, 06 y 07 de abril respectivamente, se lleve a cabo el Wrestlemania 40 de la WWE. Por segunda vez en la historia y por primera vez en el siglo XXI se realizará en Filadelfia, concretamente en el Lincoln Financial Field. La hora de inicio de ambos días será a las 19:00 horas en el Este de los Estados Unidos y Dwayne "la Roca" Johnson es de los participantes estelares de la venidera edición, considerando que no ve acción en la lucha libre desde 2016 cuando derrotó a Erick Rowan.

La cartelera confirmada, hasta los momentos, quedó de la siguiente manera:

Sábado 6 de abril

Combate por equipos: The Bloodline (The Rock y Roman Reigns) vs. Cody Rhodes y Seth Rollins

Domingo 7 de abril

Campeonato Universal Indiscutido de WWE: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes.

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre.

Campeonato de Estados Unidos de WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton.

Por otro lado, los combates que están confirmados pero sin una fecha exacta de realización son:

Campeonato Mundial de Mujeres de WWE: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch.

Campeonato de Mujeres de WWE: Iyo Sky (c) vs. Bayley.

Campeonato Intercontinental de WWE: Gunther (c) vs. Sami Zayn.

¿Cuál es el salario de los luchadores en la WWE?

Los deportistas que forman parte de la WWE firman contratos exclusivos World Wrestling Entertainment de modo que no pueden estar inmersos con ningún contrato de publicidad externo.

Según el Diario AS: "La prevalencia de contratos también distingue entre Wrestler IP y New IP. El primero incluye derechos que revertirán al artista al cumplir su contrato (o, si es necesario, el período de liquidación establecido). Aunque esos derechos regresan al artista, WWE y sus sublicenciatarios mantienen los derechos de usar imágenes del desempeño de un luchador. Las nuevas IP, o marcas registradas y otras propiedades desarrolladas por WWE durante el período de empleo de un luchador, son retenidas por WWE a perpetuidad. Las principales excepciones son cuando los nombres legales y de ring de un luchador son idénticos (como Brock Lesnar o John Cena)".

Además de los contratos que firman los talentos, también reciben una gran suma de sus ingresos a través de ventas de mercancías y de los tickets de las peleas. Los luchadores que forman parte del roster principal de la WWE ganan 500.000 dólares al año en promedio, mientras que los considerados como "estrellas" superan el millón de dólares en sueldos.

El dinero de bonificación que reciben los luchadores en conceptos externos de contratos es muy difícil de determinar, ya que se asigna como una parte de los costos de ventas en los documentos financieros de la WWE. En los contratos actuales, según AS, "los salarios base anuales oscilan entre 52.000 y 1 millón de dólares al año, aunque se basan en una muestra pequeña".