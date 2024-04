Saúl Canelo Álvarez responde a provocación de David Benavídez y por qué no aceptó la pelea

Saúl “Canelo” Álvarez peleará con Jaime Munguía el 4 de mayo y no contra David Benavídez. Todos los fanáticos querían ver este combate e incluso Benavídez lo llamó cobarde.

Benavídez le dijo que si quería $200 millones de dólares “para comprarse unos guevos”. Canelo Álvarez dio una entrevista con el portal El Universal de México y respondió a su compatriota.

“Nada me han regalado y estoy en la posición que estoy base a huevos y tantas peleas que he hecho, no tengo que darle gusto a la gente que nunca está contenta”, comentó Saúl Álvarez.

El púgil mexicano comentó que sus detractores siempre están criticando elija al rival que elija.

"Siempre va a estar ahí alguien, cuando no era Golovkin, era Billy Joe Saunders, Callum Smith, Caleb Plant, Miguel Ángel Coto, nunca están contentos con nada", expresó.

Canelo Álvarez habla sobre por qué aceptó pelear contra Jaime Munguía

Durante toda su carrera en el boxeo, apenas esta será la tercera ocasión que Canelo Álvarez peleará contra otro boxeador mexicano.

En su primer combate se enfrentó a Alfredo “Perro” Ángulo, a quién derrotó por Knockout en 2014.

En su segundo combate ganó por decisión unánime ante el polémico Julio César Chávez Jr.

Sobre Jaime Munguía, Canelo afirmó que es un boxeador peligroso y es una oportunidad para que el mundo vea al boxeo mexicano.

"Se lo ganó con base en peleas. Es un gran boxeador, fuerte, con hambre de triunfo, y eso lo hace peligroso. Es una buena oportunidad para que todo el mundo esté viendo a dos mexicanos en Las Vegas, poniendo al boxeo mexicano en lo más alto."