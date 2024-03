Canelo Álvarez finalmente habla sobre por qué no enfrenta a David Benavidez

Saúl "Canelo" Álvarez rompió el silencio finalmente y explicó la razón de no enfrentar en su próxima pelea a David Benavidez. El mexicano ha sido criticado tras no acordar combate con "El Bandera Roja".

El tapatía si tendrá pronto una pelea, pero será contra Jaime Munguía en las 168 libras, en el T-Mobile Arena de Las Vegas el 4 de mayo.

Los fanáticos y amantes del boxeo le han tirado mucho "hate" a Álvarez tras no pelear con Benavidez y es por es que el mexicano tuvo una respuesta, dirigida a esas personas que siempre le critican.

“Sí, siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: 'Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?' Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”, dijo el mexicano de 33 años.

Es posible que los fanáticos no dejen de pedir Canelo vs Benavidez hasta que suceda, pero simplemente hay que esperar a ver que pasa.