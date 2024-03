Boxeo: Dinamita Márquez quiere una pelea justa entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía

Juan Manuel 'Dinamita' Márquez es uno de los mejores pugilistas en la historia de México, es un atleta que sabe de peleas memorables, por esa razón tiene claro lo que quiere ver el próximo 4 de mayo entre Saúl 'Canelo' Álvarez vs Jaime Munguía.

Dinamita Márquez comenzó diciendo que será una pelea donde se mostrará la capacidad de ambos peleadores, pero espera igualdad ante todo... "Los sueños se vuelven realidad. Yo creo que esa pelea va a ser muy buena, de cuestión de estrategia, de cuestión de técnica de boxeo, también de preparación físico-atlética creo que de alguna forma hay que verlo. Punto importante y también quiero comentarlo, me gustaría que fuera en igualdad de circunstancias".

La carrera de Saúl Álvarez siempre ha estado rodeada de polémica por sus peleas, donde algunos creen que el mexicano saca ventajas con clausulas de rehidratación o impidiendo que se suban más libras el día de la pelea, algo que sin duda alguna molesta a sus contrincantes.

En esa línea Juan Manuel Márquez espera que Canelo juegue en igualdad y evite esas medidas... "Que el peleador de Jalisco no ponga cláusula de rehidratación, que no diga que no se suba más de 10 libras al siguiente día". Y agregó... que hay mucho factores que impone Álvarez para las peleas... "Son muchas cosas que serían positivas para el peleador de Jalisco si eso lo hacen en igualdad de circunstancias, creo que tiene la experiencia, tiene el boxeo, tiene la pegada para poder ganar la pelea por la vía del nocaut, pero hay que ver que no sea ventajista".

¿Quién gana la pelea ente Canelo Álvarez vs Jaime Munguía según Juan Manuel Márquez?

En este punto Dinamita Márquez quiso mostrar prudencia a la hora de elegir un bando, pero si dejó claro una cosa, la experiencia será un factor muy importante para el Canelo... "Creo que no va a ser una pelea fácil para Canelo, es una pelea que le va a costar trabajo, en la que va a ser importante la experiencia que tiene el peleador de Jalisco y por qué no decirlo, puede terminar en una decisión controversial o puede ser una pelea muy cerrada que nos pueda dar una revancha".

La pelea entre Saul Álvarez vs Jaime Munguía se llevará a cabo el próximo 4 de mayo en Las Vegas, se van a disputar el título Súper Medio.