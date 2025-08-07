Farándula

Así fue el homenaje de Bad Bunny al fallecido Eddie Palmieri

'El Conejo Malo' honró con respeto a quien fue uno de los mejores pianistas y compositores del Latin Jazz y la Salsa

Por Bárbara Chirino
Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 06:46 pm
Bad Bunny honra a Eddie Palmieri / Cortesía
A pocas horas de confirmarse el fallecimiento del icónico pianista y compositor, Eddie Palmieri, el reggaetonero Bad Bunny realizó un pequeño pero emotivo tributo al puertorriqueño, demostrando el profundo respeto que guarda por sus raíces musicales.

Fue en su cuenta de Instagram donde el artista compartió varias fotografías del maestro Palmieri, acompañadas por sus composiciones más icónicas.

Junto a una de las imágenes publicadas en sus historias de Instagram, escribió: “Su música vivirá x100pre”, demostrando que, en medio de su pasión por la música urbana, el boricua se sumerge en otro tipo de géneros musicales.

El gesto de ‘El Conejo Malo’ se une a otros homenajes que recibió el creador de éxitos como “Vámonos pa’l monte”, “Un día bonito” y “Óyelo que te conviene”.

Bobby Cruz, voz autoritaria en la salsa, escribió con pesar: “Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”.

Por su parte, La India compartió un mensaje cargado de emoción: “Hoy se apaga una de las luminarias más grandes de nuestra música. Fue Eddie quien me abrió las puertas al mundo de la salsa (…) Su legado es inmenso, y su influencia en mi vida artística es eterna”.

Willy García lo recordó como un arquitecto del género, afirmando: “Gracias, maestro Eddie Palmieri. Usted será por siempre una leyenda del piano, un arquitecto de la salsa. Su legado nunca morirá…”.

El salsero Víctor Manuelle, quien colaboró en piezas inolvidables como “Dos generaciones y “Yo soy boricua, señores”, compartió su pesar: “Hemos perdido uno de los pilares más fuertes de nuestro género musical… Tuve el privilegio de que participara conmigo”.

