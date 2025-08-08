Leagues Cup

Leagues Cup: Definidos los Cuartos de Final con los resultados de este 7 de agosto

Los Angeles Galaxy cerraron la jornada con una goleada ante Santos Laguna de 4-0

Por Alejandro Jesús Fernández
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 02:10 am
Foto: MLS
La séptima edición de la Leagues Cup, un torneo que se realiza en conjunto entre la MLS y la Liga MX, entró ya en su etapa de definición, luego de que este jueves 7 de agosto se cierre la fase de grupos, con cinco compromisos.

En Ohio, Chivas de Guadalajara fue superior, imponiéndose 2-1 con goles de Efraín Álvarez de penal y Armando González. Mientras que en New Jersey, New York RB igualó 1-1 con FC Juárez, aunque luego en la tanda de penales, los de casa vencieron 5-3.

También por la vía de los 12 pasos ganó Cruz Azul, después de que en el tiempo reglamentario haya empatado a dos goles con Colorado Rapids en Carson, California.

Equipos de MLS vencieron a los de la Liga MX

A su vez, en Charlotte, otro de los grandes de México, como es el Monterrey, perdió 2-0 ante Charlotte FC en Carolina del Norte. En tanto que otro cuadro de la MLS que salió airoso fue Los Angeles Galaxy, que goleó a Santos Laguna, con marcador de 4-0.

Con estos resultados, ya están definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.

Así se jugarán los Cuartos de Final de la League Cup 2025

Toluca vs Orlando City

Seattle Sounders vs Puebla

Pachuca vs Los Angeles Galaxy

Inter Miami vs Tigres

Viernes 08 de Agosto de 2025
