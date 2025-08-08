MLB: Marcell Ozuna jonroneó y se acerca a esta cifra redonda de por vida (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El bateador designado dominicano de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, despachó este martes su décimo sexto cuadrangular de la campaña 2025, en el enfrentamiento ante los Marlins de Miami. Compromiso que se disputó en el Truist Park, casa del conjunto de Georgia, ante 32.460 aficionados.

En días anteriores, Ozuna alcanzó las 15 temporadas conectando al menos 15 jonrones. Con el jonrón de este jueves se puso a solo nueve jonrones de los 300 en su carrera. Asimismo, se puso a solo tres imparables de los 1600.

El batazo de Marcell Ozuna

Corría la parte alta del primer episodio, cuando Ozuna llegó al plato para consumir su primer turno del compromiso ante los lanzamientos de su compatriota el derecho Eury Pérez. Para ese momento el cotejo se encontraba una (1) carrera por cero (0).

Con dos out en la pizarra y en cuenta de una buena una mala, Pérez dejó un sweeper de unas 84 millas por hora colgada en todo el centro del plato, lanzamiento que Ozuna no dejaría pasar y haría swing para mandar la esférica a las gradas del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de la Major League Baseball (MLB), el tablazo de Marcell Ozuna contó con una velocidad de salida de 99 millas por hora y recorrió una distancia de 404 pies.

Sus números

Marcell Ozuna se encuentra en su décima tercera campaña temporada en Las Mayores, sexta con el conjunto de Georgia. El bateador designado tiene un promedio vitalicio de .270, con 1597 incogibles, 291 jonrones y 929 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .236/.368/.405 (Avg/Obp/Slg); en 351 apariciones al bate, el slugger ha conectado 83 incogibles, 16 de ellos cuadrangulares, anotado 44 carreras e impulsado 49, con 97 chocolates en su registro.