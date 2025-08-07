MLB: Willson Contreras responde a la "calladita" como líder de este apartado en San Luis

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras ha destacado como uno de los mejores bates de los Cardenales de San Luis en la segunda mitad de la presente temporada de las Grandes Ligas. Sin mucho ruido, el venezolano se encuentra encendido con el madero con la franquicia de Misuri.

El inicialista no fue parte de la victoria (5-3) frente a Los Angeles Dodgers en la jornada de este miércoles. Sin embargo, el criollo ha estado presencia en los éxitos reciente de la organización, que mantiene sus esperanzas de avanzar a la Postemporada de Las Mayores desde el comodín.

Previo a la cartelera de este jueves, el mayor de los Contreras luce promedio al bate de .302 en los últimos 15 compromisos. En ese lapso, el infielder cuenta con cuatro jonrones, nueve remolcadas, 16 hits, 11 anotadas, .377 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .642 en 53 apariciones al plato.

Willson Contreras lidera en jonrones

Además de su buen momento con el madero, la figura de San Luis se posiciona como el toletero con más cuadrangulares dentro del equipo con 16 bambinazo. El criollo se consolidó en esta apartado con trueno de cuatro esquinas, el pasado martes ante Los Angeles Dodgers.

En un equipo que parece de vuelacercas, el nativo de Puerto Cabello destaca como el mejor en el mencionado renglón. Los pájaros rojos se posicionan en el vigesimotercer peldaño (111) en cuadrangulares superando a equipos como Gigantes de San Francisco, Padres de San Diego y Reales de Kansas City.

Además de su cuota de jonrones, Contreras figura en la vigente temporada con promedio al bate de .258, 64 remolcadas, 57 anotadas, 103 indiscutibles, .343 en porcentaje de embasado (OBP) y OPS de .794 en 109 encuentros.