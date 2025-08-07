MLB: Este lanzador de los Yankees de Nueva York hace historia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees de Nueva York se reencontró con la victoria tras cinco derrotas de manera consecutiva. En el último juego de la serie ante los Rangers de Texas el pasado miércoles 6 de agosto, evitaron la barrida como visitantes por un marcador final de tres carreras a dos, en el que uno de sus lanzadores hizo historia con un relevo fundamental.

El derecho de 30 años, David Bednar, fue la pieza clave para que los “Bombarderos” concretaran su triunfo 61 de la temporada, lo que les permite seguir en carrera en lo que será una intensa lucha no solo dentro de la División Este de la Liga Americana, sino que tendrán que ver por su retrovisor clasificar por la vía del comodín.

En una situación en la que su equipo más lo necesitaba, ya que estaban ganando por una sola carrera a la altura del octavo inning, se lució con una actuación de 1.2 entradas lanzadas, un solo hit permitido, dos boletos y cinco ponches. Gracias a esto, se acreditó su salvamento número 18 de la campaña y le mandó un claro mensaje a su nuevo cuerpo técnico.

David Bednar hace historia en los Yankees

Cabe destacar que Bednar es uno de los estelares refuerzos del conjunto neoyorquino que llegó desde los Piratas de Pittsburgh en la fecha límite de cambios. Su incorporación es vital para que el bullpen de los Yankees pueda mejorar lo antes posible y consigan las soluciones que tanto han estado buscando desde el montículo en este 2025.

Por si fuera poco, luego de este trabajo realizado en el último juego ante Texas, se convirtió en el primer lanzador de los Yankees en registrar 5+ outs, todos a través de un ponche en un salvamento desde Goose Gossage el 14/5/1982 en Oakland.

Finalmente, este tipo de actuaciones es más que positivo para los Yankees de Nueva York y mucho más si viene de un brazo en el que se tiene mucha confianza y expectativa, como es el caso de David Bednar.