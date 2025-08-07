MLB: Lenyn Sosa destaca como gran figura de los Medias Blancas Chicago con increíbles números

Suscríbete a nuestros canales

Lenyn Sosa es la luz que brilla en medio de la trágica temporada de los Medias Blancas de Chicago. El camarero se mantiene encendido en la parte complementaria de las Grandes Ligas y lo demostró con su segundo cuadrangular en días consecutivos.

El venezolano protagonizó un back-to-back junto a su compañero Mike Tauchman en la parte alta de la séptima entrada del partido. El segunda base selló los jonrones consecutivo de los patiblancos con una lejana conexión, que se perdió de vista entre el jardín derecho y central del T-Mobile Park.

El tablazo de Sosa salió a una velocidad de 104.5 millas por hora y recorrió una distancia de 410 pies. Fue el decimotercer bambinazo en la presente temporada de Las Mayores, siendo un tope personal en su carrera en el mejor béisbol del mundo. El criollo cerró una jornada productiva tras ligar de 4-1 con una remolcada, anotada y batazo de cuatro esquinas en el revés de los White Sox (6-8) ante los Marineros de Seattle.

Lenyn Sosa explota con el bate

La ficha de los Leones del Caracas en la LVBP vive una racha descomunal con el madero en la vigente campaña. El nativo de Puerto Ordaz está catapultando su mejor actuación ofensiva en las Grandes Ligas y sus estadísticas lo dejan en evidencia.

Después de su cuadrangular contra Seattle, Sosa luce un momento extraordinario con el bate en sus más recientes desempeños. Además de disparar jonrones seguidos, el guayanés tiene un OPS por los nubes de 1.059 en los últimos 15 juegos.

El jugador de 25 años es una de los pocas cosas positivas que ha tenido los Medias Blancas, que desde rato ya no cuenta con posibilidades de aspirar a los puestos de clasificación en la actual entrega de MLB. El criollo cuenta con promedio al bate de .280, 13 vuelacercas, 45 remolcadas, 37 anotadas, 97 imparables, .309 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .754 en 97 partidos.