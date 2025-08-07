Resultados MLB: 6 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este "ombligo" de semana, se disputó la cartelera completa en las Grandes Ligas y evidentemente, podrás enterarte de cada uno de los resultados con la marca de los especialistas en deporte, para que estés al tanto de cómo le fue a tu equipo favorito.

La principal novedad, en este miércoles, fue que una gran parte de los equipos visitantes obtuvieron scores a su favor, algo que no se ve generalmente y el derecho Gavin Williams (Cleveland) estuvo a dos outs de lanzar un juego sin hits ni carreras.

Resultados de la MLB:

- Gigantes de San Francisco 4-2 Piratas de Pittsburgh

- Orioles de Baltimore 5-1 Phillies de Philadelphia

- Mellizos de Minnesota 9-4 Tigres de Detroit

- Guardianes de Cleveland 4-1 Mets de Nueva York

- Rojos de Cincinnati 1-6 Cachorros de Chicago

- Yankees de Nueva York 3-2 Rangers de Texas

- Azulejos de Toronto 20-1 Rockies de Colorado

- Rays de Tampa Bay 5-4 Angelinos de Anaheim

- Cardenales de San Luis 5-3 Dodgers de Los Angeles

- Astros de Houston 4-6 Marlins de Miami

- Atléticos de Oakland 1-2 Nacionales de Washington

- Reales de Kansas City 7-3 Medias Rojas de Boston

- Cerveceros de Milwaukee 5-4 Bravos de Atlanta

- Padres de San Diego 3-2 Cascabeles de Arizona

- Medias Blancas de Chicago 6-8 Marineros de Seattle.