MLB: Junior Caminero llegó a esta cifra redonda de cuadrangulares (+Video)

Junior Caminero, tercera base de los Rays de Tampa Bay, brilló con dos jonrones este miércoles, siendo pieza clave en la victoria de 5-4 sobre los Angelinos. El joven dominicano, que cumplió 22 años el mes pasado, se unió a un selecto grupo histórico al convertirse en el vigésimo jugador en las Grandes Ligas en llegar a 30 jonrones antes de cumplir los 22 años, uniéndose a figuras como Juan Soto y Ronald Acuña Jr., quienes lograron la hazaña en 2019.

Caminero logró esta marca con un par de largas conexiones frente al veterano zurdo Tyler Anderson, sus primeros dos turnos al bate del juego, consolidando su tercera actuación con múltiples jonrones en la temporada.

Estadísticas de una temporada prometedora

En su primera temporada completa en MLB, Caminero ha demostrado ser uno de los bateadores con más poder a su edad. Presenta un OPS de .806, 30 jonrones y 76 carreras impulsadas, con un .244 de ISO, estadísticas que destacan su capacidad para impactar el juego ofensivamente. Su primer jonrón del partido recorrió 447 pies, la bola más lejana de su carrera, seguido por otro cuadrangular de más de 400 pies dos entradas después.

La irrupción de Junior Caminero no solo representa un logro individual, sino también una señal del sólido desarrollo de talento en la organización de Tampa Bay. Con apenas 22 años, su proyección a largo plazo es prometedora, y su presencia en el corazón del lineup ofrece estabilidad y dinamismo.