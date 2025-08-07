MLB: Shohei Ohtani alcanzó esta increíble cifra de cuatro dígitos con un cuadrangular (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, el astro japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, alcanzó un hito personal al conectar su hit número 1000 en las Grandes Ligas, un logro que solo otros dos japoneses (Ichiro Suzuki e Hideki Matsui) han conseguido antes. Lo hizo con estilo: un jonrón de 109.5 mph hacia el jardín izquierdo-central, el número 39 de la temporada, que lo acerca a su cuarta campaña con al menos 40 cuadrangulares.

Desde el montículo, Ohtani también fue dominante. En cuatro entradas de labor, permitió solo una carrera (producto de un sorpresivo toque de Brandon Donovan con dos outs y corredor en tercera) y ponchó a ocho rivales.

A pesar del esfuerzo, los Dodgers no logran remontar

El esfuerzo de Ohtani no fue suficiente para evitar la derrota de los Dodgers, quienes cayeron 5-3 ante los Cardenales de San Luis. El japonés terminó el encuentro en el círculo de espera. Además del jonrón, Ohtani negoció una base por bolas y remolcó dos carreras.

La derrota deja un sabor agridulce en una noche que, de otro modo, habría sido celebrada por completo. El hito de los 1000 hits consolida aún más la leyenda de Shohei Ohtani en la MLB, y su producción ofensiva y desde la lomita sigue siendo clave para las aspiraciones de los Dodgers en la recta final de la temporada.